Травень, 20 в 23:56

З нагоди третьої річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського ведучі телеканалу ICTV Вадим Карп’як та Олена Фроляк провели інтерв’ю з Володимиром та Оленою Зеленськими. Телепрем’єра відбудеться завтра о 10.00 в ефірі новинного марафону.

Від початку повномасштабної війни – це перше інтерв’ю, яке президент та перша леді дали разом. З ними ексклюзивно поспілкувалися ведуча і шеф-редакторка Факти Олена Фроляк та ведучий Свободи слова на ICTV і марафону Єдині новини Вадим Карп’як.

– Виявилося, що це інтерв’ю для президентської пари було своєрідним побаченням. Під час розмови ми дізналися, що вони досить рідко бачилися усі три місяці війни. Подружжя жартувало, що для них також це можливість побути удвох, не дивлячись на нас та знімальну групу, – говорить Вадим Карп’як.

Зараз дивляться

Ведучі порівняли, як змінилося подружжя та їхнє життя за три роки.

– ​​Діалог із Володимиром та Оленою Зеленськими у такому самому форматі ми з Вадимом проводили ще під час передвиборчої кампанії три роки тому. Цього разу мене надихнуло те, що подружжя Зеленських таке ж упевнене, так само впевнено дивиться у майбутнє і беззаперечно вірить у перемогу, – додала Олена Фроляк.

Про перемовини з Путіним, Маріуполь, допомогу Заходу та бачення нашої перемоги – дивіться на всіх телеканалах та майданчиках, що здійснюють трансляцію марафону Єдині новини. Текстову версію інтерв’ю читайте також на сайті Факти ICTV.