Травень, 21 в 12:14

Україна розглядає коло гарантій безпеки з держав-партнерів, яким довіряють. Цей документ країни розробляють разом. Однак Росії більше немає у списку гарантів безпеки.

Про це в екслюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Нам потрібно, щоб в парламентах країн-гарантів проголосували за цей документ, була ратифікація. Це міжнародний договір, ось що потрібно Україні. Сьогодні все дійшло до того, що він передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що, на його думку, окремо повинна бути двостороння розмова з Росією, з президентом РФ.

Зараз дивляться