Буча дещо змінила: РФ не буде гарантом безпеки для України – Зеленський
Україна розглядає коло гарантій безпеки з держав-партнерів, яким довіряють. Цей документ країни розробляють разом. Однак Росії більше немає у списку гарантів безпеки.
Про це в екслюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Нам потрібно, щоб в парламентах країн-гарантів проголосували за цей документ, була ратифікація. Це міжнародний договір, ось що потрібно Україні. Сьогодні все дійшло до того, що він передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі, – пояснив президент.
Володимир Зеленський додав, що, на його думку, окремо повинна бути двостороння розмова з Росією, з президентом РФ.
– Що буде після того, коли ми це підпишемо і який буде цей договір – ми подивимось. Буде потім зустріч або не буде. Буде результат страшного Маріуполя, або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху тощо, і побачимо – п’ять Буч, не дай Боже, може й не буде цього. Як вони поводять себе, наприклад, з маріупольцями.
Я це сказав, коли було бомбардування: якщо ми будемо знати, що вони знищили людей, які на Азовсталі, жодних розмов з Росією більше ніколи не буде. Сьогодні ми бачимо, що вони знайшли форму, щоб ці люди були живі, і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато чого залежить, – наголосив президент.