Країни Заходу мають допомогти вигнати Росію з України саме зараз, тому що вікно для цього відчинене, а відкладання цього зробить це лише складнішим.

З такою думкою у колонці для Foreign Policy виступила позаштатна наукова співробітниця з питань Росії з Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) Наталія Бугаєва.

Вона вважає, що Захід має допомогти українцям вигнати російські війська з південного сходу України принаймні до тих кордонів, на яких вони перебували до початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

– Кремль намагається поглинути і, ймовірно, анексувати південний схід України, але Росія ще не зміцнила свого контролю над окупованими територіями. Росія контролює деякі місця, такі як Херсон, у воєнному сенсі, але поки що не може керувати ними, – вважає експерт.

Наталія Бугаєва вважає, що контроль над Україною залишається метою президента Росії Володимира Путіна і ця мета не зміниться.

– Настав час для України розширити свій контрнаступ, і для цього їй потрібна військова допомога Заходу, – пише співробітниця ISW.

Вона згадала про згвалтування, викрадення людей та страти, які стали нормою на окупованих Росією територіях.

– Вони, безперечно, продовжаться, якщо не погіршаться, якщо російський контроль збережеться. Росія та підконтрольні їй сили чинили звірства на сході України протягом останніх восьми років – у тому числі проти людей, яких Кремль стверджує, що захищає, – пише Наталія Бугаєва.

Аналітик вважає, що Росія випробувала свою “програму анексії” у 2014 році у Криму, де Кремль знищив українське управління та поглинув півострів у Російську Федерацію.

– Проте новостворені українські території не схожі на Крим 2014 року. Місцеві жителі, у тому числі багато російськомовних, виступають проти Росії на окупованих територіях. Наприклад, жителі Херсона протестують проти російських військ та Росгвардії, – пише співробітниця ISW.

Вона стверджує, що збереження українського південного сходу має вирішальне значення для довгострокової економічної життєздатності України.

– Росія може створити умови для майбутнього наступу на Одесу, місто, яке необхідне Росії для створення сухопутного мосту в Придністров’ї. Кремль нещодавно привів у бойову готовність російські сили в Придністров’ї і, ймовірно, провів там хибні атаки – імовірно, щоб чинити тиск на Україну та, можливо, створити умови для дестабілізації Молдови, – пише експерт із Росії Бугаєва.

Водночас,російський плацдарм у Молдові продовжуватиме загрозу й іншим країнам, включаючи країни НАТО.

– Кремль, ймовірно, спробує пов’язати свої територіальні завоювання по всій Україні та, можливо, за її межами, анексувавши або іншим чином інтегрувавши інші території, які Росія незаконно окупує, – пише вона.

Наталія Бугаєва вважає, що чим менш успішним буде російський наступ на сході України, тим гострішою буде потреба Кремля у забезпеченні безпеки вже захоплених територій.

– Путіну, ймовірно, знадобиться спосіб заявити про тимчасову перемогу, яка дасть йому час переглянути довгострокову стратегію для реалізації своєї незмінної мети – відновлення контролю над Україною. Це вихід для Путіна, але тільки тимчасовий, – пише позаштатна співробітниця ISW.

Вона зазначає, що хоч російські війська почали займати оборонні позиції на сході та півдні, вони все ж таки намагаються зробити наступ.

– Захід має допомогти українцям розпочати ширший контрнаступ до того, як Росія перейде до послідовної та спланованої оборони, чого вона ще не зробила, – наголошує Наталія Бугаєва.

На її думку, чим довше Росії дозволяють залишатися на цих територіях, тим дорожчим стає витіснення РФ з українських терен.

– Час також дає Путіну можливість адаптувати російський народ до ідеї тривалої війни та перевести російську економіку на військові рейки, – пояснює Бугаєва.

За її словами, увага Заходу зосереджена на війні Росії в Україні, але ця увага Заходу не є ні постійною, ні само собою зрозумілою.

– Путін досяг деяких зі своїх успіхів за останні 20 років, просто випередивши Захід в інформаційному просторі. Захід має надати Україні зброю в такому темпі та масштабі, який відповідає вимогам української кампанії щодо вигнання російських військ та звільнення свого народу та землі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Foreign Policy