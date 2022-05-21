Фортеця Маріуполь: захисник Азовсталі показав останній день на зруйнованому заводі
З’явилося вражаюче відео з території зруйнованого рашистськими загарбниками заводу Азовсталь у Маріуполі.
Змонтовані кадри опублікували документалісти BABYLON’13. Масштаби руйнування і жахи війни вони підкреслили відповідним музичним супроводом.
Зараз дивляться
– Фільм створений Орестом (Дмитром Козацьким), який провів на Азовсталі 84 дні. Ці кадри він зафільмував за день до полону, – йдеться у повідомленні.
На кадрах військовий повільно оглядає руїни Азовсталі, а фоном стали груди зруйнованого та пробитого кулями металу.