Фортеця Маріуполь: захисник Азовсталі показав останній день на зруйнованому заводі

З’явилося вражаюче відео з території зруйнованого рашистськими загарбниками заводу Азовсталь у Маріуполі.

Змонтовані кадри опублікували документалісти BABYLON’13. Масштаби руйнування і жахи війни вони підкреслили відповідним музичним супроводом.

– Фільм створений Орестом (Дмитром Козацьким), який провів на Азовсталі 84 дні. Ці кадри він зафільмував за день до полону, – йдеться у повідомленні.