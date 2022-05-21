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На 87-му добу повномасштабної війни в Україні російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецький напрямок – йдуть активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 20.05.2022

Як повідомили у Генштабі, на Сіверському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку ворог завдавав авіаударів по населеному пункту Циркуни.

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На Харківському напрямку згодом очікується посилення ворожих військ підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

На Слов’янському напрямку ворожа армія намагається поновити наступ та планує форсувати річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку йдуть активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там ворог зосереджує спеціальну техніку для наведення понтонно-мостової переправи, також перекидає додаткові підрозділи.

На Запорізькому напрямку противник постійно обстрілює наших військових.

У Маріуполі росіяни розміновують припортову інфраструктуру.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищили вісім танків, три артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Крім того, збили три БПЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (ймовірно вертоліт).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 87-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW