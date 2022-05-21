Травень, 21 в 11:57

Від початку масштабного воєнного вторгнення на територію Україні Росія втратила 28 850 особового складу. За добу ліквідували 150 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, за минулу добу ворог втратив 15 танків і їхня загальна кількість сягнула 1 278 одиниць.

Зараз дивляться

Інші втрати противника:

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,

артилерійських систем / artillery systems – 596 (+0) од,

РСЗВ – 201 (+1) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 169 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),

крилаті ракети – 104 (+1),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 (+16) од,

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 87-ту добу. За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ