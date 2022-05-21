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Факти / Україна

Ліквідовано майже 29 тис. російських окупантів – Генштаб ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні

Від початку масштабного воєнного вторгнення на територію Україні Росія втратила 28 850 особового складу. За добу ліквідували 150 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, за минулу добу ворог втратив 15 танків і їхня загальна кількість сягнула 1 278 одиниць.

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Інші втрати противника:

  • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 596 (+0) од,
  • РСЗВ – 201 (+1) од,
  • засоби ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 169 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
  • крилаті ракети – 104 (+1),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 (+16) од,
  • спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 87-ту добу. За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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