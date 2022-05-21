Ліквідовано майже 29 тис. російських окупантів – Генштаб ЗСУ
Від початку масштабного воєнного вторгнення на територію Україні Росія втратила 28 850 особового складу. За добу ліквідували 150 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, за минулу добу ворог втратив 15 танків і їхня загальна кількість сягнула 1 278 одиниць.
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Інші втрати противника:
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 596 (+0) од,
- РСЗВ – 201 (+1) од,
- засоби ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 169 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилаті ракети – 104 (+1),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 (+16) од,
- спеціальна техніка – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 87-ту добу. За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ