Травень, 21 в 12:39

Повномасштабна війна Росії проти України луже складна. Тому перемога нашої країни також буде нелегкою.

Але закінчення цієї війни буде дипломатичним. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

– Війна складна і перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, вона точно буде в бою. Але кінцівка точно буде в дипломатії, – вважає він.

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Також Володимир Зеленський додав, що вважатиме перемогою України у війні повернення до лінії на 23 лютого 2022 року. Він переконаний, що Україна точно поверне всі окуповані Росією території.