Перемога України буде кривавою, але кінець війни буде дипломатичним – Зеленський
Повномасштабна війна Росії проти України луже складна. Тому перемога нашої країни також буде нелегкою.
Але закінчення цієї війни буде дипломатичним. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.
– Війна складна і перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, вона точно буде в бою. Але кінцівка точно буде в дипломатії, – вважає він.
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Також Володимир Зеленський додав, що вважатиме перемогою України у війні повернення до лінії на 23 лютого 2022 року. Він переконаний, що Україна точно поверне всі окуповані Росією території.