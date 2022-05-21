Травень, 21 в 19:06

Збройні сили України можуть перейти до масштабного контрнаступу на Донбасі вже через півтора місяці, оскільки українська армія має всі необхідні для цього ресурси.

Про це в інтерв’ю виданню Meduza розповів засновник групи розслідування Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

За його словами, найближчим часом триватимуть бої на Донбасі. І якщо мобілізації з боку РФ не відбудеться, все зводитиметься до позиційних боїв. Він додав, що Росія робитиме спроби штурмових операцій, щоб поступово оточити те чи інше місто.

Зараз дивляться

– А приблизно за півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Військовий стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з’являється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії, – вважає Руслан Левієв.

За його оцінкою, контрнаступ ЗСУ розпочнеться з Донбасу і надалі російську армію намагатимуться відрізати від шляхів постачання.

На думку фундатора CIT, воєнні дії перейшли до формату локальних боїв.

– Російська армія вкотре намагається створити оточення на Донбасі. У різні періоди цієї війни російські війська намагалися зробити різного розміру “кліщі”. Але жодного реального випадку успіху я не знаю, хіба Азовсталь, яку з натяжкою можна назвати оточенням. Щоразу їхні плани провалювалися, – вважає він.

На думку Руслана Левієва, зараз російська армія намагається зробити прорив у Попасній, з подальшою метою замкнути кільце.

– Все йде до затягування процесу. Мобілізацію проводити не хочуть. Мабуть, тому говорять про закон (в Росії, – Ред.), який дозволяє підписати контракт, навіть якщо тобі понад 40 років. Але без мобілізації вони нічого не змінять, – вважає він.

Додамо, що Conflict Intelligence Team є групою незалежних розслідувачів, яка вивчає пересування військової техніки під час вторгнення Росії в Україну. З початку війни команда відстежує, що відбувається на фронті, та дає щоденні зведення про перебіг боїв. Перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну команда CIT активно повідомляла про перекидання різних видів військової техніки ЗС РФ до українських кордонів.

Фото: Генштаб ЗСУ