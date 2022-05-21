Травень, 21 в 20:26

Україні потрібні всі можливі види броньованої техніки для протидії військам РФ та розблокування окупованих населених пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Він зазначив, що в умовах повномасштабної війни для України важливий гуманітарний аспект – можливість надавати допомогу мешканцям тимчасово окупованих міст і сіл.

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– Після того, що зробила РФ у Маріуполі, коли ми не можемо військовим шляхом дійти туди і не можемо розблокувати місто. Десятки тисяч людей було вбито. І велика кількість людей потрапила в полон. Чому я називаю це гуманітарним вектором? Тому що потрібно розблокувати такі шляхи, щоб людям передавати їжу, воду, медикаменти в тих чи інших окупованих містах і селах, – пояснив президент.

Він зазначив, що саме для таких цілей нашій державі потрібна броньована техніка. Українська влада готова її купувати заради збереження життів громадян.

– Так ось у гуманітарному аспекті нам потрібна броньована техніка. Я не буду перераховувати, яка конкретно нам потрібна броньована техніка. Скажу відверто: потрібна вся, які тільки є варіанти. Я звертаюсь до всіх лідерів із цим проханням. Можете надати – давайте. Не можете надати – будемо купувати. Нам все одно як. Нам головне зберегти більше людей, а ціни в цих рішеннях, я вважаю, не існує, – наголосив Зеленський.

Як відомо, в понеділок, 23 травня, під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остіна відбудеться зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу.

Володимир Зеленський повідомив, що очікує від цієї зустрічі рішення про передачу Україні сучасних реактивних систем залпового вогню.