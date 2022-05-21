Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою України у війні повернення до лінії на 23 лютого 2022 року.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV. Водночас президент наголосив, що Україна точно поверне всі окуповані Росією території.

– Без зайвих втрат, вийти на лінію, яка була до 24 лютого, для нашої держави на сьогодні – це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто, так і є. Але ми повинні з вами дивитися на ціну цієї війни і на ціну кожної деокупації. Все одно все повернеться. Абсолютно, це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої або однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І, до речі, психологічно ми теж це зробили. Це дуже важливо. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років точно, – сказав Зеленський.