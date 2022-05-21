Зеленський розповів, скільки військових захищають Україну у війні проти РФ

Травень, 21 в 13:16

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії армія України налічувала від 250 тис. до 260 тис. людей.

Зараз особовий склад Збройних сил України вже становить 700 тис. осіб. Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, для такої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тис., з яких, як уточнив Зеленський, бойових було 120 тис. Тому на початку 2022 року він підписав указ про збільшення Збройних сил на 100 тис. на наступний рік.

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Водночас Володимир Зеленський вважає, що навіть ще цих 100 тис. не змогли би зупинити повномасштабний напад Росії.