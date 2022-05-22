ЗСУ знищили гармату Піон, з якої окупанти обстріляли Сєвєродонецьк – Гайдай
Військовослужбовці Нацгвардії України знищили гармату Піон, завдяки якій окупаційні війська РФ здійснювали обстріли Сєвєродонецька та зруйнували міст між обласним центром і Лисичанськом.
Про це у своєму Telegram каналі розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили Піон, який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк, – написав Сергій Гайдай.
За його словами, перед цим ворожа військова техніка була показана в репортажах російських пропагандистів, завдяки чому і вдалось скоригувати вогонь ЗСУ.
– Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним… Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те – лише з вдячності, що скоригували нам вогонь. Виходить, фотки посмертні, – написав очільник Луганської ОВА.
Раніше Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині за 17 травня війська РФ вбили чотирьох мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення. Крім того, область залишилася майже без світла. Тоді найбільших пошкоджень зазнав саме Сєверодонецьк.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай