Травень, 21 в 21:02

Військовослужбовці Нацгвардії України знищили гармату Піон, завдяки якій окупаційні війська РФ здійснювали обстріли Сєвєродонецька та зруйнували міст між обласним центром і Лисичанськом.

Про це у своєму Telegram каналі розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили Піон, який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк, – написав Сергій Гайдай.

За його словами, перед цим ворожа військова техніка була показана в репортажах російських пропагандистів, завдяки чому і вдалось скоригувати вогонь ЗСУ.

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– Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним… Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те – лише з вдячності, що скоригували нам вогонь. Виходить, фотки посмертні, – написав очільник Луганської ОВА.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині за 17 травня війська РФ вбили чотирьох мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення. Крім того, область залишилася майже без світла. Тоді найбільших пошкоджень зазнав саме Сєверодонецьк.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай