Травень, 22 в 16:30

У 45-й окремій артилерійській бригаді ЗС України розповіли, як використовують космічну розвідку для знищення окупантів на українській землі.

Як повідомляється, артилеристи отримують дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводять дорозвідку цілей за допомогою БПЛА, і лише потім наноситься вогневий удар із коригуванням вогнем із дрону.

– Результат останньої частини цієї роботи – на відео від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, – йдеться у повідомленні від неділі, 22 травня.

Зараз дивляться

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.