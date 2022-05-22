Дорога в один кінець: у Маріуполі окупанти запровадили нову пропускну систему

Травень, 22 в 13:39

Із суботи, 21 травня, російські окупанти запровадили у Маріуполі та Маріупольському районі нову пропускну систему. На сьогодні для тих, хто збирається відвідати місто – це дорога в один кінець, попереджає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, тепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на автомобіль та пасажирів. Діє вона лише три дні, а скористатися нею можна лише раз.

– Перепустку видає у Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга розписана вперед на декілька тижнів, – наголосив Андрющенко.

Щодо виїзду з Маріуполя – так само потрібна перепустка і на авто, і на пасажирів, термін дії та правила аналогічні. Видають їх у так званих райвідділках “МВС ДНР”.

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Андрющенко каже, що для пересування Маріупольським районом росіяни видають у Мангуші окремі перепустки, і вони не дають права в’їзду в саме місто.

– Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуфа) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний. Для пересування Маріуполем між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто, – додав радник мера.

Раніше Андрющенко показав відео, як проходить депортація з тимчасово окупованого Росією Маріуполя.