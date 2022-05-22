Окупанти підтягують резерви на Миколаївському та Херсонському напрямках

Травень, 22 в 15:39

Російські окупанти підтягують резерви ворожої сили і техніки на Миколаївському та Херсонському напрямку. Однак активних наступальних дій ворог вже протягом тривалого часу не веде.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Крім того, за інформацією українських військових, на Миколаївському та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести бойові дії та облаштовувати свої позиції із підготовкою запасних відступних рубежів.

Також в Оперативному командуванні Південь додали, що позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями окупанти продовжують накривати з артилерійського і мінометного озброєння, а також реактивними системами залпового вогню.

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Так, на Миколаївщині вночі обстріляли Широківську громаду. Внаслідок прямих влучань згоріли три будинки, постраждалих немає. Також вночі російські війська обстріляли Миколаїв і Березнегуватську громаду.

На Херсонщині стабільно складна ситуація по всій області, вибухи та обстріли в усіх районах. Місцеві мешканці інформують про мінування мостів та доріг, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

У населених пунктах тергромад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, немає води, світла та газу. Гуманітарні коридори окупанти не надають ані для людей, ані для підвезення води, продуктів, ліків.

Фото: Генштаб ЗСУ