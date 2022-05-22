Травень, 22 в 10:02

Російські окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька відразу з чотирьох напрямків. Проте українські військові дали їм гідну відсіч.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гадай.

– Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт, – написав він у своєму Telegram.

Також Гайдай повідомив, що між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

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За добу у Сєвєродонецьку окупанти пошкодили 7 будинків, по 5 будинків постраждали у Лисичанську, Тошківці та Нирковому, 4 – у Врубівці, по 3 – у Гірському та Золотому та 2 – у Привіллі.

Окупанти штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків, але отримали відсіч / 5 фотографий

Позиції українських військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

Генштаб ЗСУ також повідомляв, що упродовж минулої доби російські загарбники не припиняли наступальні дії в Східній операційній зоні, однак українські захисники відбили наступ РФ одразу на трьох напрямках. Йдеться про Сєвєродонецький, Авдіївський та Курахівуський напрямки.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай