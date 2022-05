Посол Британії порівняла спалення росіянами книг з історії України з нацизмом

Російські окупанти не зупиняються на скоєних звірствах в Україні, однією зі складових “русского мира” є показове спалення підручників з історії України.

Цією фотографією на своїй сторінці у Twitter поділилася посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона не змогла пройти повз такого акту варварства, порівнявши дії рашистів з реальним нацизмом гітлерівської Німеччини.

Burning Ukrainian history books is not denazification. It is the opposite. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022