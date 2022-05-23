Посол Британії порівняла спалення росіянами книг з історії України з нацизмом

Травень, 22 в 21:09

Російські окупанти не зупиняються на скоєних звірствах в Україні, однією зі складових “русского мира” є показове спалення підручників з історії України.

Цією фотографією на своїй сторінці у Twitter поділилася посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона не змогла пройти повз такого акту варварства, порівнявши дії рашистів з реальним нацизмом гітлерівської Німеччини.

Зараз дивляться

– Спалювати українські підручники з історії – це не денацифікація. Це протилежне, – написала Мелінда Сіммонс.

Burning Ukrainian history books is not denazification. It is the opposite. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022

Під публікацією британського посла чимало користувачів погодилися з цією думкою та навели власні приклади.

Спалення книг – жахливий і підлий пережиток темних часів.

Вони справді думають, що можуть стерти інформацію, спалюючи книги… у ХХІ столітті?

Через такі речі людям має бути соромно називати себе росіянами.

Давайте згадаємо травень 1933 року, коли нацисти спалювали книги? Росія 2022 = Німеччина 1939.

Відвертої недалекості вчинку окупантів додає той факт, що вони спалили шкільні підручники з історії України, надруковані російською мовою.