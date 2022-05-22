Травень, 22 в 0:41

Чорноморський флот Російської Федерації окупував акваторію навколо українського острова Зміїний та погрожував цивільному судну, що йшло під прапором Республіки Тоґо (Африка), що воно буде обстріляне, бо воно начебто йде в межах територіальних вод РФ.

Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

– Основна мета РФ привласнити території України. Сьогодні зранку цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю, – повідомили в українських ВМС ЗСУ.

За словами українських військових, Росія намагається незаконно привласнити територію України, вже навіть без так званих “псевдореферендумів”.

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– Востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни. Але ми свої території не віддамо і загарбники обов’язково підуть вслід за їх кораблем, – повідомили у ВМС ЗС України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через морську блокаду РФ в українських портах простоює 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. Якщо їх не розблокувати, на світ чекає продовольча криза, заявив президент України.

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Джерело: ВМС ЗСУ