РФ погрожувала обстріляти цивільне судно поблизу Зміїного
Чорноморський флот Російської Федерації окупував акваторію навколо українського острова Зміїний та погрожував цивільному судну, що йшло під прапором Республіки Тоґо (Африка), що воно буде обстріляне, бо воно начебто йде в межах територіальних вод РФ.
Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
– Основна мета РФ привласнити території України. Сьогодні зранку цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю, – повідомили в українських ВМС ЗСУ.
За словами українських військових, Росія намагається незаконно привласнити територію України, вже навіть без так званих “псевдореферендумів”.
– Востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни. Але ми свої території не віддамо і загарбники обов’язково підуть вслід за їх кораблем, – повідомили у ВМС ЗС України.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через морську блокаду РФ в українських портах простоює 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. Якщо їх не розблокувати, на світ чекає продовольча криза, заявив президент України.
Джерело: ВМС ЗСУ