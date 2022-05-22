У військах РФ в Україні воюють неонацисти та праві екстремісти – розвідка Німеччини

Травень, 22 в 17:24

За даними федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини, на боці Росії проти України воюють російські неонацисти та праві екстремісти.

Цю інформацію публікує Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт, надісланий розвідкою німецьким міністерствам.

Згідно з опублікованими даними, у військах РФ воюють так звані “Російська імперська ліга” (“РІЛ”) та права екстремістська група “Русич”.

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– Це як мінімум два угруповання з правоекстремістськими настроями, що воюють проти української армії. Крім того, Москва використовує як мінімум одного правого екстреміста у своїх цілях, – йдеться у матеріалі.

У розвідці Німеччини наголошують, що співпраця російської армії із цими угрупованнями доводить названу РФ причину війни, так звану “денацифікацію” України, до абсурду.

У документі немає інформації щодо кількості бойовиків правого екстремізму. Однак угруповання та підрозділи іменуються.

Зазначається, що після того, як воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання “Російський імперський рух” воював на боці Росії на українському Донбасі у 2014 та 2015 роках, начальник “РІЛ” Денис Гарієв написав у Telegram лише через день після початку повномасштабного російського вторгнення, у лютому 2022 року, що у нього “немає сумнівів, що йдеться про ліквідацію сепаратистського утворення Україна”.

Після того, як на початку березня Гарієв закликав “легіонерів” до терпіння, “РІЛ” оголосила про своє рішення розпочати бойові дії. Згідно з документом німецької розвідки, у якості бійців неонацисти набирали “в основному людей з військовим досвідом” та випускників власного навчального центру організації “Партизан” у Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що незрозуміло, чи це рішення було прийнято на прохання або в консультації з керівництвом Росії.