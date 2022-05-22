Україна підпише угоду з Польщею про спрощену процедуру перетину кордону

Травень, 22 в 16:00

Найближчим часом Україна та Польща можуть погодити двосторонню угоду, яка спрощуватиме перетин кордону між країнами.

Про це 22 травня під час виступу у Верховній Раді заявив президент України Володимир Зеленський. Цього ж дня із офіційним візитом у Київ прибув президент Польщі Анджей Дуда.

У своїй промові Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Польща стали сестрами, а український і польський народ – побратимами.

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– ​​Ми рідні. І між нами немає бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. ​І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті, – заявив Володимир Зеленський.

Український лідер подякував польському колезі за послідовну підтримку щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство ЄС для України.

Водночас Анджей Дуда зазначив, що саме зараз настав час для нового польсько-українського договору про добросусідство.

– Польсько-український кордон має об’єднувати, а не роз’єднувати нас, це має бути наша велика мета, – додав президент Польщі.

Володимир Зеленський також пообіцяв законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від повномасштабної російської війни.