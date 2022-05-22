Травень, 22 в 11:20

Станом на 22 травня 2022 року Росія на війні в Україні втратила 29 050 своїх військових. За добу наші Збройні сили ліквідували щонайменше 200 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, за минулу добу українські воїни знищили ще сім одиниць танків – тож загалом російська армія вже втратила 1 285 танків.

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Інші втрати загарбників у війні в Україні:

бойових броньованих машин ‒ 3 141 (+25) од,

артилерійських систем – 599 (+3) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 170 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),

крилатих ракет – 107 (+3),

кораблів /катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу. Де тривають бої – можна стежити на карті бойових дій в Україні.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ