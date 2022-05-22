Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ ліквідували вже понад 29 тис. російських окупантів – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ ліквідували вже понад 29 тис. російських окупантів – Генштаб

Станом на 22 травня 2022 року Росія на війні в Україні втратила 29 050 своїх військових. За добу наші Збройні сили ліквідували щонайменше 200 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, за минулу добу українські воїни знищили ще сім одиниць танків – тож загалом російська армія вже втратила 1 285 танків.

Зараз дивляться

Інші втрати загарбників у війні в Україні:

  • бойових броньованих машин ‒ 3 141 (+25) од,
  • артилерійських систем – 599 (+3) од,
  • РСЗВ – 201 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),
  • крилатих ракет – 107 (+3),
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу. Де тривають бої – можна стежити на карті бойових дій в Україні.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка