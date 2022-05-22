ЗСУ ліквідували вже понад 29 тис. російських окупантів – Генштаб
Станом на 22 травня 2022 року Росія на війні в Україні втратила 29 050 своїх військових. За добу наші Збройні сили ліквідували щонайменше 200 окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Крім того, за минулу добу українські воїни знищили ще сім одиниць танків – тож загалом російська армія вже втратила 1 285 танків.
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Інші втрати загарбників у війні в Україні:
- бойових броньованих машин ‒ 3 141 (+25) од,
- артилерійських систем – 599 (+3) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),
- крилатих ракет – 107 (+3),
- кораблів /катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) од,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу. Де тривають бої – можна стежити на карті бойових дій в Україні.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ