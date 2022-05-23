Членство України в ЄС підтримує 66% європейців – Жовква

Травень, 23 в 19:43

Заступник керівника Офісу президента України стверджує, що членство України у ЄС підтримує 66% європейців.

– Набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС – робота продовжується. Єврокомісія готує відповідний висновок, чи відповідає Україна критеріям членства. Очікується, що такий висновок буде підготовлено вже на початку червня, – сказав Жовква під час брифінгу у понеділок, 23 травня.

Він уточнив, що цей висновок визначить подальші кроки щодо України, зокрема щодо потенційного надання нашій державі статусу кандидата.

Крім того, за словами Жовкви, дипломатична робота з цього питання триває також із лідерами та чиновниками держав-членів ЄС.

Зараз дивляться

– Опитування показують, що серед держав-членів ЄС зростає позитивне ставлення до членства України. На сьогодні ця цифра в середньому становить 66%, але в окремих державах вона більша. Наприклад, Португалія має 87% громадян, які підтримують Україну, – сказав заступник керівника ОП.