Дипломат РФ при ООН подав у відставку та виступив проти війни Путіна в Україні

Травень, 23 в 18:28

Дипломат Російської Федерації при ООН радник Борис Бондарєв підтвердив, що подав у відставку у зв’язку з засудженням повномасштабного нападу глави Кремля Володимира Путіна на Україну. Він також виступив із критикою режиму Путіна.

Бондарєв став першим російським дипломатом, який публічно висловив протест проти дій найвищого керівництва Росії.

Російське видання Комерсант, якому вдалося отримати коментар від Бондарєва, зазначило, що дипломат підтвердив справжність заяви від свого імені.

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Борис Бондарєв уточнив, що подав цю заяву вранці, не обговорюючи її з колегами, і поки що не думав про те, що планує робити далі.