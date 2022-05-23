Маріуполь патрулюють кадирівці, режим контролю у місті посилили
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що окупанти запровадили у місті нову пропускну систему та посилили режим контролю.
Про це він написав у себе в Telegram у понеділок, 23 травня.
– Окупанти не лише запровадили нову пропускну систему та облаштували блок-пости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців. Під патруль підпадають насамперед ґрунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Микільського у бік Бердянська та Запоріжжя, – йдеться у повідомленні.
Також Андрющенко з посиланням на місцеве населення розповів, що 22 травня в районі села Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автомобіль із людьми, які рухалися у бік Бердянська.
– Людей роздягнули, знущалися, вдавалися до фізичного насильства. Але потім повернули у бік Маріуполя. При цьому у водія та пасажирів були довідки про фільтрацію, проте була відсутня перепустка. Тому будьте обережні. Утримуйтесь на якийсь час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе, – наголосив він.