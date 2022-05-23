Травень, 23 в 15:52

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що окупанти запровадили у місті нову пропускну систему та посилили режим контролю.

Про це він написав у себе в Telegram у понеділок, 23 травня.

– Окупанти не лише запровадили нову пропускну систему та облаштували блок-пости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців. Під патруль підпадають насамперед ґрунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Микільського у бік Бердянська та Запоріжжя, – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко з посиланням на місцеве населення розповів, що 22 травня в районі села Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автомобіль із людьми, які рухалися у бік Бердянська.

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