На Сході України є ймовірність ще більшої активізації окупантів – Міноборони

Травень, 23 в 17:07

Росія веде інтенсивні обстріли з тактичних ракетних комплексів та авіації вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони наших військ, зокрема у Донецькому операційному районі, а також на Слов’янському напрямку. Ворог продовжує завдавати ударів по території нашої держави крилатими ракетами морського базування типу Калібр, – розповів він.

Олександр Мотузяник додав: оскільки бойові дії на Сході України не припинялися від початку широкомасштабної агресії РФ, цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів на цьому напрямку.

Зараз дивляться

– На Сході активні бойові дії завжди були на високому рівні, на відміну від інших стратегічних напрямків, де Росія наступала. Там були і перерви, там були і затишшя, і оперативні паузи. На Сході України активність бойових дій не знижувалася, тому цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів саме на цьому напрямку, – наголосив Мотузяник.

За його словами, в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр із можливим сумарним ракетним залпом до 16 ракет.

Також Олександр Мотузяник зазначив, що на Слов’янському напрямку тривають бої з російськими військами, які відновили наступальні дії у районі села Довгеньке. Ворог веде вогонь та обстрілює з артилерії райони Вернопілля та Дібровного.