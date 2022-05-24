Найближчі тижні війни будуть складними – Зеленський

Травень, 23 в 22:32

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні до українців заявив, що найбличні тижні у війні з Росією будуть найтяжчими.

– Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців, – наголосив глава держави.

За його словами, щоб перемогти, кожен українець має працювати, зокрема й ті, хто в тилу.

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– Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Кожен голос має значення, – запевнив Зеленський.

Він повідомив, що наші представники у форумі Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову й гуманітарну підтримку, а для всіх дипломатів абсолютний пріоритет – це зброя та боєприпаси.