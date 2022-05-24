Травень, 23 в 22:07

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що зусилля щодо планування повернення американських військ в Україну в будь-якій якості – наприклад, для захисту нещодавно відкритого посольства США у Києві – перебувають “на відносно низькому рівні”.

Про це він сказав у Пентагоні у понеділок, 23 травня, після завершення другого засідання Контактної групи щодо України, пише CNN.

– Ці плани поки що не дійшли до міністра оборони чи мене, якщо вже на те пішло, для уточнення курсу дій та того, що необхідно. Зрештою, будь-яке повторне введення американських військ в Україну вимагатиме рішення президента, – зазначив Міллі.

Він додав, що за його інформацією, США поки “далекі від чогось подібного”.

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– Ми все ще розробляємо плани дій, і жодного з них ще не було представлено держсекретарю, – повідомив генерал.

Раніше у The Wall Street Journal писали, що військові та дипломатичні чиновники США нібито обмірковують плани направити до Києва військових спеціального призначення для охорони американського посольства.