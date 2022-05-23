Травень, 23 в 20:29

Російські війська намагаються оточити угруповання Збройних сил України та вийти на адміністративні межі Луганської області. У спробах прорвати оборону українських військових окупанти нещадно обстрілюють місто Сєвєродонецьк.

Як поінформував сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, ворог зосередив основні зусилля на Бахмутському і Сєвєродонецькому напрямках.

– Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському і Сєвєродонецькому напрямках, намагаючись оточити підрозділи Об’єднаних сил у районі Сєвєродонецька і Лисичанська та вийти на адміністративний кордон Луганської області… Противник наступає у напрямку Сєвєродонецька – тривають активні бойові дії, – зазначив Мотузяник.

Він уточнив, що на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити просування окупантів.

Зараз дивляться

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, сьогодні російські війська на цьому напрямку, за підтримки артилерії, пробували проводити штурм, але зазнали втрат і відступили.

У Генштабі підтвердили, що на Донецькому напрямку ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військових, щоб оточити їх та вийти на адміністративні межі Луганської області.

Про це ж сьогодні зранку повідомляв і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Рашисти не полишають спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Всі сили орки кинули на захоплення Сєвєродонецька, – наголошував він.

За даними Гайдая, окупанти діють за кількома напрямками: зокрема, наступають на Сєвєродонецьк та намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Попасної і Білогорівки, щоб відрізати область та захопити трасу Лисичанськ-Бахмут.

Окупанти хочуть вийти на адмінкордон Луганщини та знищують Сєвєродонецьк / 4 фотографии

Що відомо про ситуацію в Сєвєродонецьку

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Сергій Гайдай наголосив, що російські загарбники обстрілюють місто Сєвєродонецьк з усієї наявної зброї. Ворожі обстріли тривають цілодобово.

Так, сьогодні під час одного з потужних ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку зазнала поранень 58-річна жінка. Коли медики везли її до лікарні, автомобіль потрапив під ще один обстріл РФ, обійшлося без жертв.

За словами Гайдая, рашисти вирішили повністю знищити місто. Наприклад, багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька вони розстрілюють впритул із танків.

– Таке враження, що там, де є скупчення людей, там і гатять. Сєвєродонецьк зараз, як я розумію, російська армія вирішила знищити повністю. На місто скидаються авіабомби, постійно його розбивають Градами, виїжджають просто танками і б’ють у перші будинки – п’яти- чи дев’ятиповерхові, для них немає різниці… Обстрілюється вся територія Луганської області, просто ворог зосередив зараз найбільші зусилля на Сєвєродонецьку, – розповів він.

Очільник ОВА уточнив, що ворог також обстрілює хімзавод Азот, який зараз не працює, але в його бомбосховищах ховаються мирні люди. Рашисти застосовують свою традиційну тактику “випаленої землі”.

За даними Гайдая, в Сєвєродонецьку досі залишаються до 15 тис. людей.

Водночас голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів, що інфраструктура міста зруйнована на 90%.

– На сьогодні в нас десь на 90% зруйнована вся інфраструктура. В нас практично всі електричні підстанції мають пошкодження. Зовнішнє вуличне освітлення, лінії електропередачі лежать на землі, – поінформував він.

Стрюк додав, що околиці міста ворог просто знищує.

Днями російські війська обстріляли школу в місті Сєвєродонецьк, в укритті якої ховалися понад 200 людей, зокрема й діти. На місці обстрілу загинули троє мирних людей.

Як розповідав із посиланням на українську розвідку народний депутат Федір Веніславський, на території Луганської області, де зараз точаться важкі бої з військами РФ, найближчі дні будуть вирішальними.

Джерело: Media Center Ukraine, Сергій Гайдай, Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай