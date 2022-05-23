Травень, 23 в 10:04

Ніч на Дніпропетровщині пройшла з повітряними тривогами. Ворог двічі обстріляв з Ураганів Апостолівську громаду. Зафіксовано влучання між населеними пунктами. Людей не зачепило.

Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

У Коростені на Житомирщині вночі уламки збитої ракети пошкодили три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об’єкт. Жертв та постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється.

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На Сумщині вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація про постраждалих, втрати і руйнування з’ясовується.

У Харкові всю ніч тривали повітряні тривоги, були обстріли. За добу – двоє поранених. По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених.

Ворог обстрілював місто Первомайський, там поранено одну людину. У Балаклії також постраждала людина. Уночі обстрілів зазнав Чугуївський район. Там загорілися приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає.

На Луганщині росіяни знову штурмували Сєвєродонецьк, проте без успіху. Всього окупанти обстріляли 19 населених пунктів. По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку.

У лікарні Дніпра померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 7 травня. Є двоє поранених серед цивільних.

Донеччина під постійними обстрілами по всій лінії. В Авдіївці пошкоджено щонайменше 20 будинків і школу.

Окупанти постійно обстрілюють позиції наших військових навколо села Воздвиженка та смт Миронівка (Світлодарська громада); зруйновано міст біля смт Луганське.

Миколаїв також зазнав нічних обстрілів – окупанти гатили з РСЗВ Смерч. Інформація про постраждалих уточнюється.

Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Ворог влучив у господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

На Херсонщині критична ситуація у селах Олександрівка та Осокорівка – там пошкоджено майже кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі. У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених наразі невідома.

Надскладна ситуація в селах Бериславського та Каховського районів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.

Фото: Дмитро Живицький