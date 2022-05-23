Партизани чекали колаборанта та вдарили прицільно: в ОВА розповіли подробиці вибуху в Енергодарі

Травень, 23 в 8:56

З’явилися нові подробиці про вибух 22 травня у будинку, внаслідок якого постраждав самопроголошений глава так званої “народної адміністрації” Андрій Шевчик і його охоронці.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, вибух прогримів у під’їзді будинку, де проживає його мати.

– Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав, з чого можна зробити висновок, що партизани чекали саме на колаборанта і вдарили точно і прицільно саме по ньому. Відтак зрадника, а також його охоронців доставлено до лікарні з травмами різного ступеня, – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що після вибуху окупанти почали обшуки та шукали автомобіль Audi та двох молодих людей, а також посилили огляд на блокпостах.

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Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень Житомирської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Джерело: Запорізька ОВА