Президент України Володимир Зеленський розповів, якою бачить Україну майбутнього.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі він зауважив, що як глава держави, що воює, думає, якою Україна буде сьогодні.

– Мій ранок починається з того, скільки людей ми втратили за ніч. Наприклад, сьогодні ми закінчили розбирати завали після ракетного обстрілу Десни, де під уламками знайшли 87 жертв. Це 87 життів, а життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України. Наша держава дуже багато втрачає сьогодні і це її зміцнює. Вона дуже дорого платить за свободу, незалежність і боротьбу.

Але ми це робимо не просто так. Адже попереду перемога. Тому Україна в майбутньому – це буде переможна держава, з об’єднаними народом і владою. Це буде сильна держава, у якої будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що в будь-який момент з таким сусідом може бути будь-що, і, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися, – розповів Зеленський.