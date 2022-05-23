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Факти / Україна

Сильна держава з пріоритетами безпеки: Зеленський про Україну майбутнього

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою бачить Україну майбутнього.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі він зауважив, що як глава держави, що воює, думає, якою Україна буде сьогодні.

– Мій ранок починається з того, скільки людей ми втратили за ніч. Наприклад, сьогодні ми закінчили розбирати завали після ракетного обстрілу Десни, де під уламками знайшли 87 жертв. Це 87 життів, а життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України. Наша держава дуже багато втрачає сьогодні і це її зміцнює. Вона дуже дорого платить за свободу, незалежність і боротьбу.

Але ми це робимо не просто так. Адже попереду перемога. Тому Україна в майбутньому – це буде переможна держава, з обєднаними народом і владою. Це буде сильна держава, у якої будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що в будь-який момент з таким сусідом може бути будь-що, і, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися, – розповів Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський також розповів, якою він бачить перемогу України у війні з Росією.

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