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Факти / Україна

Українці у Німеччині зможуть обмінювати гривні на євро: дата та ліміт

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Гривні та євро

У Німеччині з 24 травня українці зможуть обмінювати готівкові гривні на євро.

 – Біженці, які втекли від війни в Україні, можуть обміняти банкноти гривні на євро в Німеччині з 24 травня 2022 року. Про це домовилися з Національним банком України Федеральне міністерство фінансів, Німецький федеральний банк і банківська галузь Німеччини, – йдеться у повідомленні пресслужби Deutsche Bank.

Крім того, ліміт на такі операції не має перевищувати 10 тис. грн на одну повнолітню особу.

– Дорослі біженці з України можуть обміняти в німецьких кредитних установах-учасницях до 10 тис. грн з особи на євро. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн чинної серії Національного банку України, – уточняється у повідомленні.

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Джерело: Deutsche Bank

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