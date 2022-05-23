В Авдіївці один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року – Муса Магомедов

Травень, 23 в 7:18

Авдіївку обстрілюють російські війська, селище Хімік та стара частина міста перебувають під масованим обстрілом. Про це повідомив народний депутат і колишній директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

– Мені пишуть люди з Авдіївки: “Зараз один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року”. В Авдіївці пекло. Місто просто руйнують. Селище Хімік та стара частина під масованим обстрілом “визволителів”. Багато руйнувань в багатоповерхівках та у приватному секторі. Пожежі в місті. Горить опорна школа, яку цього навчального року відкрили після ремонту. Є постраждалі. Немає можливості рятувальникам загасити пожежі, обстріл не припиняється, – повідомляє Муса Магомедов.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень Житомирської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Фото: Муса Магомедов

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Источник: Муса Магомедов