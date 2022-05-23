В Авдіївці один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року – Муса Магомедов
Авдіївку обстрілюють російські війська, селище Хімік та стара частина міста перебувають під масованим обстрілом. Про це повідомив народний депутат і колишній директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.
– Мені пишуть люди з Авдіївки: “Зараз один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року”.
В Авдіївці пекло. Місто просто руйнують. Селище Хімік та стара частина під масованим обстрілом “визволителів”.
Багато руйнувань в багатоповерхівках та у приватному секторі. Пожежі в місті. Горить опорна школа, яку цього навчального року відкрили після ремонту. Є постраждалі.
Немає можливості рятувальникам загасити пожежі, обстріл не припиняється, – повідомляє Муса Магомедов.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень Житомирської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
Фото: Муса Магомедов
Источник: Муса Магомедов