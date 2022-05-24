Травень, 23 в 21:37

В Україні планують побудувати мережу надійних споруд цивільного захисту (бомбосховищ). Відповідний законопроєкт вже внесено до Верховної Ради.

Йдеться про документ № 7398, зареєстрований у ВР 22 травня. Він має назву: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.

Над законопроєктом працювали профільний парламентський комітет, а також Міністерство розвитку громад та територій України.

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Як пояснила одна з авторів законопроєкту, голова партії Слуга народу Олена Шуляк, повномасштабна війна показала, що в Україні немає достатньої кількості надійних укриттів.

– Значна частина таких укриттів не обладнана евакуаційними виходами, не має доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у випадку застосування зброї масового ураження. Наша система цивільного захисту не в змозі повною мірою забезпечити захист людей від ризиків, пов’язаних з бойовими діями, особливо, якщо зважити на відверто варварський характер ведення війни, який практикується Росією, – наголосила Шуляк.

Поданий до ВР законопроєкт містить такі ключові положення:

• Передбачено термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема в новобудовах. Тобто під час будівництва нових будівель обов’язковою вимогою буде наявність у них надійних укриттів, які захищатимуть від повітряних чи хімічних атак.

• Усі придатні для укриття об’єкти в Україні зобов’яжуть за потреби готувати до прийому громадян в 12-годинний термін. Тобто захисні споруди потрібно буде постійно утримувати в готовності.

• Ще на стадії розроблення містобудівної документації будуть враховуватися заходи цивільного захисту.

• До розгляду такої документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад обов’язково залучатимуть представників ДСНС.

• Буде спрощено процедури передачі земельних ділянок для розміщення на них укриттів.

• У містобудівній документації обов’язковим буде розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Без нього затверджувати документацію як на регіональному, так і на місцевому рівнях заборонять.

• Проєктна документація на об’єкти із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебувають понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб, також повинна містити розділ щодо заходів цивільного захисту.

• Будуть дотримані вимоги доступності укриттів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

На початку травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що план післявоєнного відновлення України передбачає три етапи. Планується відбудові нашої держави за новими параметрами та стандартами життя.

Джерело: Олена Шуляк, Мінрегіон