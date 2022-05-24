Відмовляли нирки: військові ЗСУ зазнали ураження зарином під час деокупації Київщини

Травень, 23 в 22:32

Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.

– Семеро людей перебували в ангарі з Мрією. Через декілька годин після операції – нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням. Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це – зарин. І одна з лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали зразки крові, сказала, що це токсична реакція – на отруєння зарином, – говорить Бобровников.

Він припустив, що такий “подарунок” могли залишити українським військовим окупанти, або ж під час боїв був пошкоджений контейнер, де зберігалася речовина.

Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легень.

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Крім того, українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.