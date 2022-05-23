Вкрай складно: Маляр оцінила оперативну ситуацію на півдні та сході

Травень, 23 в 20:32

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що оперативна ситуація на півдні та сході України зараз “вкрай складна”.

– На сьогоднішній день схід та південь – це зона активних бойових дій і там сьогодні дуже гаряче. Найгарячішою на сході є Луганська та Донецька області. І на сьогодні справді ситуація вкрай складна. Російські війська намагаються оточити наші, їм це не вдається. Але триває серйозна боротьба, – сказала заступниця міністра у понеділок, 23 травня, в ефірі національного телемарафону.

Вона уточнила, що насправді РФ цікавлять не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, а й південь України.

– Безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, і навіть там, де є тимчасово зайняті ними території – звідти вони ведуть вогонь і там розмістили свої засоби ППО. Зрозуміло, що все закінчиться нашою перемогою, але ми повинні мати терпіння та розуміти, у яких складних умовах знаходяться наші військові, – наголошує Маляр.

Вона повідомила, що зараз питання у тому, як швидко ми зможемо перемогти Росію у цій війні.

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