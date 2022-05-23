Травень, 23 в 11:43

Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення розмов окупантів, які обговорюють останні новини в підрозділі.

На записі двоє вояків з так званої ДНР діляться враженнями від того, що відбувається в їхній частині. Зокрема, вони обговорюють, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати:

– Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не “звільнять”, взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угруповання знаходиться в “ДНР”. Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись, – говорять окупанти.

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Також російські загарбники на записі обговорюють розгул злочинності в окупаційній армії:

– Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. “Віджали” у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів.

Крім того, “ДНРівець” попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у війні Росії проти України.