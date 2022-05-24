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Факти / Україна

Добровольці запропонували своє бачення реформи армії

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Добровольці запропонували своє бачення реформи армії

19 травня між одним із перших координаторів діяльності ДФТГ – Андрієм Ляховичем та начальником штабу батальйону Архангели Михайла Андрієм Циганковим відбулась нарада щодо створення асоціації ДФТГ (Добровольчі формування територіальних громад).

Серед обговорюваних тем порушувалось питання реформування армії. Зі слів Циганкова, чиє ДФТГ переймає досвід в іноземних інструкторів, армійці України, попри перехід до стандартів НАТО, все ще мають виконувати бойові завдання, спираючись на застарілі засади.

Зараз дивляться

Наприклад: мінімальна тактична одиниця в армії Великої Британії складається з трьох осіб. В той час як в Україні – з 12, при оновленому забезпеченні та зміненій тактиці ведення війни. Тож досвід, який піде з низів, з простих солдатів, прискорить модернізацію армії України.

Для участі в асоціації представники ДФТГ можуть зареєструватися через спеціальну форму, де можна також запропонувати своє бачення та підхід для створення керуючих органів та центру прийняття рішень.

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