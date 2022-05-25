Фон дер Ляєн: Ембарго на російську нафту – це питання кількох тижнів

Травень, 24 в 22:07

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ембарго на російську нафту – це питання кількох тижнів.

– Ми наполегливо працюємо над цим зараз, це питання тижнів, але ми дійсно повинні знайти рішення для інвестиційних потреб. І тому це важливо, ми повинні адаптувати його таким чином, щоб у нас не було ситуації, що Путін може взяти нафту. Щоб він не продав її нам і (потім, – Ред.) продав її за вищою ціною на світовому ринку, – говорить президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також зазначила, що РФ повинна відігравати певну роль у відбудові України.

– Потреби на реконструкцію та фінансові потреби величезні, і всі ми повинні платити, також (мають долучитися, – Ред.) і міжнародні фінансові установи. І я вважаю, що було б справедливо, щоб Росія також сплатила свою частку. Тому зараз ми розглядаємо юридичні можливості, щоб також додати заморожені активи до цієї реконструкції… Це непросто з юридичної точки зору, але ми над цим працюємо, – каже вона.

Нагадаємо, що 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації, що включає нафтове ембарго та відключення Сбербанку від SWIFT. 16 травня країни ЄС не узгодили цей пакет.

Зараз дивляться

Рішення про заборону на імпорт в ЄС нафти з РФ блокує лише Угорщина. Проте Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам.

Джерело: CNN