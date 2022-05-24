Травень, 24 в 15:03

Бойовики терористичної “ЛНР” діляться один з одним нюансами російської “мобілізації” на війну проти України.

Про це йдеться у перехопленні телефонної розмови двох бойовиків, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, в окупованій частині Луганської області чоловіків змушують складати присягу і відправляють на війну. Тих, хто відмовляється, залякують кримінальною відповідальністю.

Зараз дивляться

– Це не обговорюється. По етапу підете. Там будуть судити за кримінальним кодексом, що ти відкосив від мобілізації. Тобто, якщо ти втечеш зараз і якщо тебе спіймають, то тебе не трибунал судитиме, а за цивільним кримінальним кодексом, – розповідає один з бойовиків “ЛНР”.

Далі вони обговорюють, що командування боїться відпускати вояків на ротацію, бо вони повтікають.

– Тут з 450 залишиться людей 200, які будуть просто за гроші сидіти, – розповідає один бойовик.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови загарбників, які порівнюють службу в армії РФ із рабством, та називають це порушенням прав людини і готові дезертирувати.

Джерело: ГУР Міноборони