Ізраїль надасть біженцям з України право на роботу
Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу.
Про це повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.
– Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду. Відтак, міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні, – йдеться у повідомленні.
У посольстві назвали це рішення безпрецедентним для місцевого законодавства.
– Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину, – розповіли у дипмісії.
У посольстві зазначили, що наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів.
Окрім того, МВС Ізраїлю наразі продовжило термін перебування в єврейській державі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня.
Джерело: Посольство України в Ізраїлі