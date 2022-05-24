Травень, 24 в 20:45

Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

– Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду. Відтак, міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні, – йдеться у повідомленні.

У посольстві назвали це рішення безпрецедентним для місцевого законодавства.

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– Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину, – розповіли у дипмісії.

У посольстві зазначили, що наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів.

Окрім того, МВС Ізраїлю наразі продовжило термін перебування в єврейській державі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня.

Джерело: Посольство України в Ізраїлі