Карта бойових дій на 24.05.2022 – ситуація на фронті
На 90-ту добу повномасштабної війни росіяни інтенсивно обстрілюють всю лінію зіткнення та оборону українських військ в Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.
Карта бойових дій в Україні на 24.05.2022
Станом на 24 травня найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.
На Волинському та Поліському напрямках зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М до Брестської області Білорусі, що за 50 км від кордону України.
На Сіверському напрямку ворог посилює прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
За даними української сторони, росіяни обладнують позиції в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску Погар та населеного пункту Случовськ Брянської області.
Крім того, армія РФ завдала авіаційного удару по позиціях українських військ у районі Білопілля Сумської області.
На Харківському напрямку загарбники вдаються до штурмових дій, щоб закріпитися на західній та північній околицях села Тернова.
На Слов’янському напрямку росіяни розгорнули в південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії для підтримки наступальних дій.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на оточенні Лисичанська та Сєверодонецька, щоб у подальшому вийти на адміністративний кордон Луганської області.
На Лиманському напрямку не виключається форсування армією РФ річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка.
Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії ідуть штурмом в бік Тошківки та Устинівки.
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення в районі Василівки.
На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках росіяни обстрілювали українські підрозділи із застосуванням артилерії та авіації.
На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ, щоб поновити наступ у напрямку Василівки – Кам’янського.
Утримують зайняті рубежі окупанти на Південнобузькому напрямку.
Не припиняються ворожі артилерійські обстріли позицій ЗСУ на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах ситуація суттєво не змінилась.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW