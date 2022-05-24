Карта бойових дій на 24.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 24 в 8:52

На 90-ту добу повномасштабної війни росіяни інтенсивно обстрілюють всю лінію зіткнення та оборону українських військ в Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.

Карта бойових дій в Україні на 24.05.2022

Станом на 24 травня найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

Зараз дивляться

На Волинському та Поліському напрямках зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М до Брестської області Білорусі, що за 50 км від кордону України.

На Сіверському напрямку ворог посилює прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

За даними української сторони, росіяни обладнують позиції в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску Погар та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Крім того, армія РФ завдала авіаційного удару по позиціях українських військ у районі Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку загарбники вдаються до штурмових дій, щоб закріпитися на західній та північній околицях села Тернова.

На Слов’янському напрямку росіяни розгорнули в південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії для підтримки наступальних дій.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на оточенні Лисичанська та Сєверодонецька, щоб у подальшому вийти на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування армією РФ річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка.

Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії ідуть штурмом в бік Тошківки та Устинівки.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення в районі Василівки.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках росіяни обстрілювали українські підрозділи із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ, щоб поновити наступ у напрямку Василівки – Кам’янського.

Утримують зайняті рубежі окупанти на Південнобузькому напрямку.

Не припиняються ворожі артилерійські обстріли позицій ЗСУ на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ситуація суттєво не змінилась.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW