Окупанти атакують залізницю та чіпляють триколор: ситуація в регіонах 24 травня

Травень, 24 в 11:49

На 90-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові не припиняють обстрілювати українські населені пункти.

Так, у Кіровоградській області ніч минула спокійно, хоча ще увечері, о 17.50, над селом Ганнівка Новоукраїнського району сили протиповітряної оборони збили ракету.

Ворожий снаряд впав на відкритій території, тому минулося без жертв та постраждалих.

Зараз дивляться

Значних руйнувань зазнала напередодні залізнична інфраструктура в Дніпропетровській області, куди влучили одразу чотири ворожі снаряди.

Уранці загарбники зруйнували житла людей у Зеленодольській та Широківській громадах, які межують із Херсонщиною.

У Харківській області через обстріли поранення дістали п’ятеро людей:

одна людина – в Харкові,

одна людина – в Дергачівському районі,

одна людина – в селищі Близнюки Лозівського району,

дві людини – в селі Гусарівка Ізюмського району.

У Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області російські військові зруйнували по шість будинків.

Ще чотири будинки – в Золотому та три – в Новодружеську.

Упродовж минулої доби лише в одному будинку загинуло чотири людини. Поранення 23 травня в регіоні дістали ще четверо осіб.

Загострилася ситуація поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка Донецької області.

У регіоні загинули троє та дістали поранення шестеро цивільних.

24 травня обласна влада Миколаївської області встановлює інформацію про наслідки нічних вибухів.

Нині відомо, що під обстрілом були Березнегуватська та Широківська громади, починаючи з 23 травня.

Стабільно критична ситуація в Херсонській області. Найбільш складно доставляти провізію та ліки до окупованих сіл, що межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями.

В обласній військовій адміністрації повідомляють, що окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку, чіпляти триколор та радянську символіку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.