Травень, 24 в 12:39

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення на територію України 23 лютого – в переддень початку повномасштабної війни.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

– Путін ухвалив остаточне рішення про початок бойових дій близько 15.00 23 числа. До обіду 23 числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант, – зазначив Буданов.

За його словами, в Кремля було кілька варіантів дій щодо України, і деякі з них були досить реалістичними та загрозливими для нашої держави. Йдеться про гібридні способи: комбінацію активних дій та інформаційної політики.

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Один із варіантів, за словами Буданова, полягав у тому, що війська РФ мали різко “підняти градус” на Донбасі, після чого Кремль ініціював би переговори. Під час переговорного процесу РФ могла ще більше “підняти градус”, завдавши ударів високоточною зброєю по певних об’єктах в Україні та створивши атмосферу хаосу всередині нашої держави. Згідно з цим варіантом, під тиском Москва змушувала б підписати необхідні їй умови.

Водночас Путін обрав найгірший для РФ та найбільш безглуздий варіант.

– У нього було кілька варіантів, як це все реалізовувати. Я вам кажу як представник розвідки, у нього були в принципі абсолютно реалістичні варіанти, які могли досить погано для нас закінчитися в досить короткій перспективі. І був абсолютно безглуздий, як то кажуть, тваринний варіант – відкрита агресія. Були люди, які Путіну навіть казали, що варіант відкритої агресії завжди існує, але це не найкращий варіант… Із усіх хороших і поганих варіантів російський цар завжди обере найгірший. От він зробив те саме, – заявив Буданов.

Голова української розвідки підтвердив, що Кремль планував не пізніше, ніж на третю добу з моменту повномасштабного вторгнення захопити адміністративні будівлі Києва (це було ключовим аспектом плану РФ). Далі в Москві хотіли не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну фазу війни, знищивши український спротив “на території до річки Дніпро”.

Надалі Кремль хотів поставити нового “керівника України”, повністю підконтрольного РФ. За словами Буданова, Путін вірив у реалістичність цього плану.

Голова розвідки також розповів, яку роль у цьому всьому мав відігравати колишній президент-втікач Віктор Янукович. За інформацією Буданова, російські окупанти після початку повномасштабної війни навіть привозили Януковича до Мінська (Білорусь).

– Янукович не мав ставати президентом України, але вони хотіли його якось використати для, скажімо так, легітимізації процесів як члена тимчасового уряду, щось таке…Вони чомусь вірили, що на Януковича будуть дивитися краще, ніж на когось іншого… Перехідний уряд, член перехідного уряду, – пояснив Буданов.

За його словами, саме через це Янукович оскаржував в українському суді рішення Верховної Ради щодо його самоусунення з посади президента. Це все робилося для того, щоб створити видимість, що він нібито “легітимний”.

Буданов також наголосив, що повномасштабне вторгнення в Україну було особистим рішенням Путіна.

– Він приймав рішення особисто, хочу це підкреслити. Ніхто особливого впливу на прийняття цього рішення не мав. Я вам навіть більше скажу: в день початку війни він особисто вивів на зв’язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії. Він – хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від символів, дат, символізму і тому подібне, – поінформував очільник розвідки.

Нещодавно начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю західним ЗМІ, що наша держава воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська. Йдеться про вихід на кордони 1991 року. Він наголосив, що ніхто не зможе змусити Україну заморозити конфлікт.