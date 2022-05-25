Травень, 24 в 23:58

Російські війська хочуть створити “новий Маріуполь” на території Донецької області.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Вони намагаються прорватися від Врубівки та перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то він, малий котел уздовж залізниці, який вони намагаються замкнути – від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка, – сказав Олексій Арестович.

За його словами, ворожі війська Російської Федерації хочуть замкнути в оточенні Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Зараз дивляться

– Лисичанськ та Сєверодонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання – зробити “новий Маріуполь”. Ситуація там дуже складна для наших військ. Сам Лисичанськ та Сєверодонецьк, там ситуація керована, – додав Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська кинули практично всі свої сили, що залишилися, в Луганську область.

Джерело: Фейгин Live