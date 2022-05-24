Травень, 24 в 20:59

Віктор Медведчук, якого в Україні підозрюють у державній зраді, був потрібен Федеральній службі безпеки РФ, щоб списувати на нього кошти.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, якою була роль Медведчука та які завдання він виконував для Росії.

– Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки, саме департаменту оперативної інформації, для того, щоб списувати на нього кошти. Оце одна з головних причин, чому ФСБ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій (в Україні, – Ред.). Бо у них всередині постало питання: на що роками витрачалися кошти? І треба було давати відповідь, – зазначив керівник розвідки.

За інформацією Буданова, спецслужби РФ підтримували розв’язання повномасштабної війни проти України, оскільки хотіли приховати величезні розтрати, які протягом багатьох років ішли начебто на формування в нашій державі “російського підпілля”. Розрахунок був на те, що “війна все спише”, зокрема і провали та розтрати.

Зараз дивляться

Глава розвідки додав, що люди Медведчука у парламентській фракції ОПЗЖ відкрито співпрацювали і співпрацюють з проросійськими силами, з урядом РФ та російськими спецслужбами.

Буданов також підтвердив, що Дмитро Козак, з яким Медведчук перебував у хороших стосунках і який до 24-го лютого займався переговорами з Україною, втратив вплив у РФ після початку повномасштабної війни. Так само, як і колишній помічник президента РФ Владислав Сурков.

– Так, і Козак, і Сурков повністю усунуті. Зараз цим процесом займається заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко. Це наразі один із основних, скажімо так, гравців політичного рівня по подіях, які розвиваються на території нашої держави, – заявив Буданов.

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що російська влада витратила мільярди доларів з 2014 року на мережу проросійських політиків в Україні, але ті “кинули” її на гроші. Як пояснював Грозєв, кожен із 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ РФ мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців. Водночас вербування часто відбувалося на папері, а співробітники ФСБ витрачали кошти на власні потреби.

У Bellingcat також повідомляли, що в ФСБ РФ провели “чистку” серед співробітників, які займалися “українським питанням” та передавали Володимиру Путіну інформацію про нібито реальну ситуацію в Україні.