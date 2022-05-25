Сєвєродонецьк – ледь живий! На Луганщині найважчий час за усі вісім років війни

Травень, 24 в 23:16

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що зараз для Луганщини найважчий час за усі вісім років війни. Він зазначив, що російські війська значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари.

– Стає лише гірше. Те, що роблять рашисти – це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, знищують усе довкола. Сєвєродонецьк – ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами, – каже Гайдай.

При цьому він підкреслив, що траса Лисичанськ-Бахмут, якою здійснюється евакуація, повністю прострілюється. Там уже працюють ворожі ДРГ.

– Росія стягнула в область шалену кількість бійців та техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові гелікоптери та важку зброю, – додав голова Луганської ОВА.

Також він зазначив, що окупанти “наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно”. Вони атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, і Білогорівку.

Зараз дивляться

– Вільна Луганщина зараз як Маріуполь. Ми форпост, який стримує навалу і точно стримає. Не дивлячись на перевагу ворожої армії, переможемо саме ми, бо ми воюємо за свою землю. За кожного вбивтого мирного, за кожну знищену будівлю, за кожну сльозу до кінця, до перемоги, – додає Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай