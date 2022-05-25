Травень, 24 в 23:24

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки кінця трьох місяців повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого.

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні за 24 травня.

– Сьогодні з Росії пролунала чергова неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж. Після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого краще, ніж стверджувати, буцімто так і планувалось. Майже 30 тис. убитих російських солдатів, понад 200 збитих літаків, тисячі втрачених російських танків, бронемашин та їхньої техніки. Майже повністю витрачені боєзапаси ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно. Настане час, коли вони самі це визнають, – сказав Володимир Зеленський.

Президент назвав ситуацію на Донбасі вкрай складною.

Зараз дивляться

– Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ. Окупанти хочуть зруйнувати там все. Але у перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони усвідомлюють, що ця війна для Росії не має сенсу. І що стратегічно у їхньої армії немає шансів, – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україні ще потрібен час та надзвичайно багато наших зусиль українського народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості, техніці та озброєнні.

Президент Зеленський додав, що за три місяці війни Росії проти України були нагороджені 15 227 українців та українок. З них 12 550 є військовими ЗСУ, 1 801 нацгвардієць, 205 прикордонників, 182 поліцейських, 167 працівників СБУ, 138 представників Держслужби з надзвичайних ситуацій, 99 співробітників Головного управління розвідки, 38 працівників Держспецзв’язку, а також працівники Держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР та Служби судової охорони.

– Вони зробили внесок у нашу оборону. 155 українцям присвоєно звання Герой України, з них 75 посмертно. 1 016 населених пунктів України вже деокуповано. І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості та самопожертви, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності постачання Україні важкої зброї, бо йдеться не про захист лише свободи України, але й про захист усього вільного світу.

– Тому постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала, – пояснив президент.

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати над гарантіями безпеки, які держава отримає після війни. Так, в рамках цього напрямку, була створена міжнародна консультативна група на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та ексгенсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Крім того, до складу групи увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки й оборони, дипломатії. Як пояснив Володимир Зеленський, завданням цієї консультативної групи стане вироблення формату гарантій, який справді працюватиме.