Травень, 24 в 21:58

Відступ Збройних сил України на окремих напрямках Донбасу є необхідним задля збереження життів особистого складу.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

– Наша армія реалізовує маневровану оборону. Нагадую всім. Це означає, що ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо наносити ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил. Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не носять стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає, – пояснив він.

Він пояснив, що йдеться про відступ зі Світлодарська та Миронівського в Донецькій області.

Зараз дивляться

– Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також, можливо, буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради, – додав він.

За його словами, ситуація на вказаних напрямках є важкою, але не критичною, а українських сил оборони сьогодні достатньо.

Раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Сили оборони України відійшли від Світлодарська Донецької області для перегрупування.

Згодом стало відомо, що російські сили захопили Світлодарськ та вивісили прапор РФ на адміністративній будівлі. Водночас голова Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко розповів, що вулицями вже ходять озброєні окупанти, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Джерело: Політика Андрусіва

Фото: ООС