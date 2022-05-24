У РФ “своїх” ніхто не забирає, на передку сморід нестерпний – медик ЗСУ

Травень, 24 в 20:58

Керівник лікувально-евакуаційного відділення Збройних сил України Володимир розповів про те, як поводяться російські військові на передовій.

Так, за його словами, ЗСУ беруть у полон поранених російських військових, яких, тікаючи, кидають разом із загиблими їхні “побратими”.

– Є розуміння того, що є той, хто, можливо, дасть якусь інформацію, аби наші міни та снаряди лягали відповідно. Це шанс обміняти наших військовополонених на цю істоту – людиною я її назвати не можу, бо там немає жодного розуму, нічого, якщо вони так роблять… Ще були 200-ті з “армії “ДНР”. Їх ніхто не забирає, на передку сморід нестерпний, та, щоб не уподібнюватися їм, – ми все ж таки люди більш цивілізовані, – прийнято рішення забрати їх та транспортувати до відповідного закладу для подальшої утилізації, – розповів Володимир.

Військовий медик зазначив, що війна, у будь-якому разі, є горем для кожного – не лише для нас, а й для ворожої сторони.

Зараз дивляться

– Війна зараз йде дуже, дуже сильна… Ворог у нас, скажімо так, без мізків. Не дарма їх звуть орками та зомбі. Тут ситуація – чи вони нас, чи ми їх, – наголосив військовий медик.

Він додав, що українські захисники дуже мотивовані і не дадуть окупантові просунутись навіть ціною свого життя.